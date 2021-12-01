https://news.day.az/politics/1410519.html Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии - ФОТО - ВИДЕО
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии - ФОТО - ВИДЕО
30 ноября должны были состояться учебно-тренировочные полеты с практической стрельбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил полковник-лейтенант Эмиль Джафаров, пострадавший в результате крушения военного вертолета.
Он сказал, что инцидент произошел мгновенно.
"При заходе на посадку вертолет разбился. Я сидел в пассажирской кабине. Подробностей инцидента не помню. Каких-либо неисправностей с вертолетом мы не заметили. На данный момент у меня перелом ноги и левой руки. В целом, я в порядке", - заявил Эмиль Джафаров.
Капитан Рамин Адилов сказал, что постороннего вмешательства не было.
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