КС «МААР» выражает серьезную озабоченность в связи с заявлением президента Союза армян России

Консультативный совет "Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России" выражает серьезную озабоченность в связи с провокационным характером заявления президента Союза армян России, Ары Абрамяна, размещенного на официальном сайте САР от 30.01.2022 года по поводу кинопоказа 28.01.2022 г. в МЦ САР художественного фильма "Гарегин Нжде", передает Day.Az со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию азербайджанцев России.

Как известно, Гарегин Нжде был руководителем армянской националистической партии, подобной гитлеровской, тесно сотрудничал с руководством фашисткой Германии, активно боролся против Советского Союза.

Президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью. Также он указывает, что художественный фильм "Гарегин Нжде" не входит в список запрещённых лент к показу на территории РФ.

Считаем недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, выпуска литературы, установка памятников и др., посвященных пособникам фашистов.

Демонстрация в МЦ САР художественного фильма "Гарегин Нжде" не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.

После заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. Его слова: "Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других" вызывает недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет ввиду?

Напоминаем, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Ст.6 данного закона о борьбе с проявлениями фашизма.

Кроме этого, 17.12.2021 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма.



С уважением Консультативный совет "МААР"

"Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России"



1. Керимов Гасым Ханбала оглы - председатель региональной общественной организации "Азербайджанская община Курской области",

2. Алиев Рамил Тариел оглы - председатель местной общественной организации "Азербайджанская община городского округа Истра" Московской области,

3. Гасымов Тарлан Гасым оглы - председатель правления региональной общественной организации "Азербайджанская диаспора Архангельской области",

4. Мамедов Аладдин Насиб оглы - председатель Забайкальской региональной Национально-культурной общественной организации "Азербайджанская диаспора", г. Чита,

5. Ханкишиев Аршад Ады оглы - председатель Челябинской областной социально-правовой общественной организации "Азербайджан",

6. Агамалиев Иса Будаг оглы - председатель региональной общественной организации Республики Марий Эл "Азербайджанский культурный центр",

7. Искендеров Мамед Гумбат оглы - заместитель председателя Хабаровской краевой общественной организации "Содружество Азербайджанцев",

8. Мамедов Мамедджамал Аллахверди оглы - председатель местной общественной организации "Азербайджанская община" г. Нижний Новгород,

9. Мехтиев Мехти Иншаллах оглы - председатель Воронежской региональной общественной организации по развитию культуры Азербайджана "Единство-Бирлик",

10. Мамедов Акиф Байрам оглы - председатель национально-культурного центра "Aзери" г. Нальчик Республика Кабардино-Балкария,

11. Казымов Али Алиевич - председатель МОО АНКА района Очаково-Матвеевское ЗАО г. Москвы,

12. Мусаев Асиф Магомедович - председатель Азербайджанского общества "Араз" Ставропольского края г. Кисловодск,

13. Дадашев Мирза Мохуббат оглы - председатель региональной общественной организации Республики Башкортостан по содействию в социально-правовой адаптации народов Азербайджана "Азербайджанский конгресс",

14. Гюльмамедов Муртуза Искандер оглы - председатель Конгресса Азербайджанцев РСО-Алания,

15. Зейналов Рамиз Юсиф оглы - председатель общественной организации Приморской Азербайджанской Диаспоры "Достлуг" ("Дружба"),

16. Алыев Осман Карам оглы - председатель Кировской региональной общественной организации Азербайджанский культурный центр "БИРЛИК",

17. Гараев Самир Нариман оглы - председатель Рязанской местной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия",

18. Зейналов Тахмасиб Шамистан оглы - председатель общественной организации Азербайджанская община "Араз" Ставропольского края г. Пятигорск,

19. Нифталиев Тофик Фати оглы - председатель Амурской областной общественной организации азербайджанского национально-культурного общества "АРАЗ",

20. Алиев Фаик Закирович - председатель правления региональной общественной ассоциации "Национальный Конгресс Смоленской области",

21. Касумов Фикрет Шовкет оглы - председатель совета Кемеровской региональной общественной организации "Национально-культурный центр азербайджанцев "Дружба",

22. Габибов Икмет Ибад оглы - председатель местной Мегионской городской общественной организации "Национально-культурный центр "Азербайджан",

23. Исаев Чингиз Микаил оглы - председатель региональной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Пермского края,

24. Шихлинский Шахин Мутвали оглы - председатель Свердловской областной общественной организации "Азербайджан",

25. Гейдаров Шахрияр Джаббар оглы - председатель региональной общественной организации "Азербайджанская община" Брянской области,

26. Масимов Яшар Дурсун оглы - председатель местной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия города Оренбурга" Оренбургской области,

27. Бабаев Рахматулла Рамазан оглы - председатель региональной общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Ингушетия",

28. Мамедов Ахверди Осман оглы - учредитель Карачаево-черкесская РОО Содействия социально-экономическому, духовному и культурному развитию азербайджанского народа "Одлар юрду" ("Страна огней"),

29. Микаилов Акиф Умуд оглы - председатель региональной общественной организации национально-культурная автономия "Азербайджан" в Республике Коми,

30. Азизов Ракиф Абас оглы - председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. Махачкала Республики Дагестан,

31. Гусейнов Рамазан Валимамед оглы - председатель Камчатской региональной национальной общественной организации "Азери",

32. Ибрагимов Фуад Таджаддинович - заместитель председателя общественной организации "Достлуг" г. Таганрога Ростовской области,

33. Махмудов Габил Ахмед оглы - председатель региональной общественной организации "Одлар юрду" Омской области,

34. Гумбатов Бахруз Али оглы - заместитель председателя региональной общественной организации "Азербайджанский общественный центр Удмуртии "Достлуг",

35. Гаджиев Намик Джаннетали оглы - учредитель Орловской региональной отделение Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России",

36. Мамедов Рамиз Мустафа оглы - председатель местной общественной организации "Азербайджанская община" г. Лениногорск Республики Татарстан,

37. Пашаев Фаяз Аладдин оглы - председатель Тверской региональной общественной организации Национально-культурная автономия азербайджанцев "Конгресс азербайджанцев",

38. Ахмедов Фархад Надир оглы - председатель местной общественной организации "Араз" г. Ессентуки Ставропольского края,

39. Бурджуев Физули Муса оглы - председатель Тюменской областной общественной организации объединения народов Азербайджана "Одлар юрду",

40. Салаев Алирза Курбанали оглы ¬- председатель Иркутской областной общественной организации "Азербайджанский конгресс Иркутской области",

41. Гасумов Шахвалад Мухтар оглы - председатель Ассоциации межрегиональный конгресс азербайджанцев "Единство" Южно-Сахалинской области,

42. Сеидов Азад Рамазан оглы - председатель общественной организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев г. Сургута "БИРЛИК",

43. Курбанов Эльшад Агагюль оглы - председатель Новгородской областной общественной организации "Азербайджанский культурный центр "Бакинец" имени Тохида Салманова",

44. Мамедов Васиф Тапдыг оглы - председатель литературно-культурного общества "Шахрияр" г. Москва,

45. Казымов Эмин Насими оглы - заместитель председателя правления региональной общественной организации "Азербайджанская диаспора Архангельской области",

46. Алекперов Ильхам Мусеиб оглы - вице-президент регионального национально-культурного общество "Азербайджан" Калининградской области,

47. Керимов Илкин Паша оглы - президент Оренбургская областная общественная организация "Национальный конгресс азербайджанцев Оренбуржья",

48. Ахадов Ахад Явар оглы - учредитель Хабаровской краевой общественной организации "Содружество Азербайджанцев",

49. Рамазанов Эмин - заместитель председателя Общественного объединения "Татарстан",

50. Нахметов Бахрам Баба оглы - заместитель председателя Волгоградской областной общественной организации "Русско-азербайджанское содружество",

51. Исмаилов Джаваншир Манаф оглы - заместитель азербайджанской местной национально-культурной автономии "АРАЗ" г. Пятигорск, Ставропольского края,

52. Гусейнов Гусейн - председатель местной Национально-культурной автономии азербайджанцев г. Самары Самарской области.