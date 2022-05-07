Самые заметные изменения в подходе Армении к вопросу мирного договора произошли после недавнего визита Никола Пашиняна в Москву. К сожалению, мы видим отход от наблюдавшейся в последнее время конструктивной позиции. В определенной степени, на возвращение Еревана к вопросу так называемого статуса оказали влияние внутренние протесты в Армении. Но основной движущей силой этих протестов являются как раз пророссийские круги.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя слова главы СНБ Армении Армена Григоряна о некоем 6-м пункте к предложенным Баку 5-ти пунктам нормализации, содержащем идею о "статусе".

По словам Шафиева, политика, которая продолжалась Ереваном все 30 лет оккупации азербайджанских территорий, политика "ни войны, ни мира" привела Армению к поражению. И сейчас мы опять наблюдаем ту же картину. Намерение продолжать эту политику - крайне ошибочно и, по мнению эксперта, исходит от стратегического союзника Армении. При этом, каждому ясно, что вопрос статуса обсуждаться не будет, а мирный договор заключить необходимо.

"В то же время, нельзя не заметить, что в заявлении главы Совбеза Армении Григоряна вопрос был поставлен не так категорично, как в прежние времена. В нем не говорится о статусе Карабаха вне Азербайджана. Другое дело, что можно по-разному интерпретировать его слова. Тем не менее, создается ощущение, что Армения старается оставить себе лазейку для продолжения переговоров, потому что Запад, Евросоюз проявляют активность и побуждают ее подписать договор с Азербайджаном.

Посмотрим, как будут развиваться события. Дополнительный 6-й пункт к 5-ти предложенным Азербайджаном и фактически принятым Арменией принципам нормализации, как я уже отметил, можно интерпретировать по-разному. В том числе как всего лишь гарантии безопасности для армян, проживающих в Карабахе. Со своей стороны Азербайджан неоднократно заявлял, что готов реинтегрировать своих граждан армянской национальности и обсуждать с ними их социальные, экономические и культурные права. Но это внутреннее дело Азербайджана, и только в этих рамках Баку будет рассматривать эти вопросы. Вне этих рамок никаких обсуждений не будет. И если Армения будет настаивать, это будет означать, что мирный договор не состоится", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева