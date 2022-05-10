Армения должна вернуть Азербайджану семь сел Газахского района и село Кярки

Вопрос возвращения семи сел Газахского района и села Кярки под контроль Азербайджана и другие связанные с ним вопросы должны быть решены в контексте делимитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, Армения никогда не сможет заявить, что эти земли не являются территорией Азербайджана.

"Эти земли являются территорией Азербайджана. Поскольку возвращение этих территорий в состав Азербайджана требует процесса делимитации, вопрос будет рассматриваться в этих рамках. Возвращение этих территорий под контроль Азербайджана будет обсужден и найдет свое решение", - сказал Халафов.