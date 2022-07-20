Эрдоган о нормализации азербайджано-армянских отношений

"Как вам известно, состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Президента Азербайджана, встреча прошла позитивно".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.

"Согласно имеющейся у меня информации, есть подвижки в направлении нормализации отношений", - отметил Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшее время состоится открытие аэропорта в Зангилане.