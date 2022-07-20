https://news.day.az/politics/1480576.html Эрдоган о нормализации азербайджано-армянских отношений
Эрдоган о нормализации азербайджано-армянских отношений
"Как вам известно, состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Ильхамом Алиевым, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Президента Азербайджана, встреча прошла позитивно".
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в поездке в Тегеран.
"Согласно имеющейся у меня информации, есть подвижки в направлении нормализации отношений", - отметил Эрдоган.
Он отметил, что в ближайшее время состоится открытие аэропорта в Зангилане.
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