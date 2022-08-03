Азербайджан демонстрирует экономический рост, несмотря на мировой пандемический кризис

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан на глобальном уровне продемонстрировал выдающееся развитие, сказал Trend во вторник американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

По его словам, в то время как крупные страны серьезно страдают от рецессии и инфляции, Азербайджан может служить примером того, как добиться экономического роста, несмотря на кризис в области общественного здравоохранения и другие вызовы.

Тейс отметил, что мир должен внимательно посмотреть на пример Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

"Нахчыван в Азербайджане является территорией номер один в мире с наибольшим количеством гидроэлектростанций и солнечных электростанций на душу населения, а также исключительной моделью использования возобновляемых источников энергии и улучшения жизни граждан. Азербайджан - страна с такими макроэкономическими показателями, которые приносят процветание всему региону", - сказал он.

Американский эксперт также добавил, что внешняя политика Азербайджана играет важную роль в продвижении иностранных инвестиций в страну.

"Азербайджан сформировал внешнюю политику с первоклассными представителями, которые всегда усердно работают, чтобы способствовать экономическому росту Азербайджана. Внешняя политика Азербайджана имеет жизненно важное значение для прогресса и экономического роста страны, включая впечатляющие крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Азербайджане благодаря активным дипломатическим кадрам, работающим под руководством Президента Ильхама Алиева", - заключил он.