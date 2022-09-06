"Рособоронэкспорт" о возможности подписания контрактов с азербайджанской стороной
Источник: Агентство международной информации Trend
Россия уже в четвёртый раз принимает участие в Азербайджанской международной оборонной выставке в Баку.
Об этом сказал Trend во вторник глава пресс-службы "Рособоронэкспорт" Вячеслав Давиденко, передает Day.Az.
По его словам, эта площадка для российской стороны является одной из основных, потому что она позволяет показать и обеспечить заинтересованные стороны вооружением и техникой.
"В нынешнем году под эгидой "Рособоронэкспорт" представлены четыре компании, флагманы военно-промышленного комплекса России, производители вооружения, военной техники и боеприпасов", - сказал Давиденко.
Также глава пресс-службы отметил, что не всегда участие в выставках приносит моментальные результаты.
"Мы ожидаем, что возможные контракты с азербайджанской стороной будут рассмотрены на практике чуть позже. Сначала нужно показать продукцию, обсудить, а потом уже переходить к подписанию контрактов", - добавил он.
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