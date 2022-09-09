Государство кызылбашей: первый азербайджанский национальный проект и тюркский след в Иране

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько лет назад британские лингвисты провели исследование, которое показало, что около 40 процентов языков народов мира обречены на вымирание. Каждые две недели на планете исчезает один из языков, и к концу этого века может исчезнуть половина всех языков мира. Причем, как отмечают ученые, нынешняя скорость вымирания языков не имеет прецедентов в истории человечества.

Исчезновение языков - процесс в современном мире не удивительный. Особенно если речь идет о языках небольших этнических групп и вымирающих племен. Однако и в этом случае правительства должны проявлять внимание к сохранению языка и малого этноса, потому что разнообразие - это богатство и его нужно беречь. Такая угроза, к счастью, не стоит перед языками, на которых разговаривают миллионы. Например, перед азербайджанским языком, на котором на планете говорят более 50 миллионов человек, если иметь в виду только собственно азербайджанцев. Принято считать, что по-азербайджански говорят только этнические азербайджанцы, но это далеко не так. На этом языке говорят представители различных тюркских племен в Иране и на Ближнем Востоке. В том же Иране проживает племя шахсеверов, представители которого общаются на азербайджанском языке, причем, с присущими некоторым районам Азербайджана особенностями произношения.

На днях британское издание The Independent разместило статью о том, как живет в Иране племя кызылбашей. Сегодня в северных городах Рамян, Минудашт и Алиабад-Катул проживает большое количество тюрков-кызылбашей, пишет издание. Мигрировав из Карабаха, Нахчывана и Урмии в XVI-XVII веках, они сохранили большую часть своей самобытной культуры и языка. Кызылбашские конфедерации в основном формировались из тюрков-огузов в Азербайджане и восточной Анатолии. Термин "кызылбаш" переводится как "красноголовые" и происходит от цвета головного убора.

Язык кызылбашей Ирана тюркский, приближенный на язык туркменов-нохурли. В этой стране проживают и представители другого племени, входившего в кызылбашский союз - шахсевены, которые, как и сотни лет назад, говорят на азербайджанском языке. Между кызылбашами и шахсевенами много общего, в том числе схожи национальные костюмы.

Британское издание пишет о кызылбашском языке как об исчезающем, что объясняет игнорированием иранскими властями проблемы преподавания региональных языков. В публикации приводятся мнения местных жителей, в основном представителей старшего поколения, которые с горечью признают, что кызылбашский тюркский уходит в историю, а многие носители этого языка боятся на нем говорить. Уходит, по их словам, не только язык, но также культура, обычая, традиции.

И это действительно драма. Надо сказать, что аналогичные проблемы испытывают тюрки Ирана в целом. Азербайджанцам так же чинятся препятствия в развитии своей идентичности. А ведь на азербайджанском языке говорит треть населения этой страны. Помимо собственно азербайджанских тюрок в Иране проживают потомки различных тюркских племен - кашкаи, туркмены, афшары, карапапахи и другие. Все, кроме туркмен, говорят на близких к азербайджанскому языку диалектах.

В чем же проблема? Вероятно, в истории. Тюркские династии оставили неизгладимый след в истории Ирана. В том числе азербайджанская кызылбашская империя Сефевидов. Возможно, этого в соседней стране не могут забыть.

Как можно узнать из открытых источников, кызылбаши - это объединение туркоманских кочевых племен - устаджлы, шамлу, румлу, афшар, зулькадар, текели, каджар и других, говоривших на азербайджанском языке. Позднее кызылбашами стали обозначать всех подданных Сефевидского государства, независимо от их этнической принадлежности. В настоящее время под названием "кызылбаши" известна этническая группа в Афганистане и Пакистане. Что касается шахсевенов Ирана, то, по мнению многих историков, это изначально конклав сильных, воинственных и верных шаху туркоманских кызылбашских племен, получивших название шахсевен от "любящие шаха" в значение "верные шаху".

Центральной областью государства Сефевидов долго был Азербайджан. А то, что языком империи кызылбашей был тюрко-азербайджанский, подтверждают многочисленные свидетельства. Так, итальянский путешественник Пьетро делла Валле (1586−1652) побывавший в Исфахане, стал очевидцем широкого применения тюркского языка во дворце Сефевидов. Он пишет: "Во дворце я убедился в том, что в империи Кызылбашей больше говорят на тюркском, чем на персидском языке. Действительно, тюркский язык является языком двора, высокопоставленных лиц". На этом языке говорят и слуги, набранные из представителей других народностей. "Со временем тюркский язык стал языком двора, глав государства и армии", - пишет он. Немецкий ученый Энгельберт Кемпфер (1651−1716), находившийся в 1684-1685 годах в империи Кызылбашей, в своих путевых заметках отмечает, что "тюркский, бывший родным языком Сефевидской династии, является при дворе широко распространенным языком. Тюркский язык распространен от дворца до домов высокопоставленных и благородных лиц, и в результате получилось так, что каждый, кто желал завоевать уважение шаха, говорил на этом языке. Дело сейчас дошло до того, что для каждого, кто дорожит своей головой, незнание тюркского считается виной. Тюркский самый легкий из языков Востока". Как отмечают историки, письма Кызылбашских правителей османскому Султану Селиму II, английской королеве Елизавете I Тюдор (1533 - 1603), австрийскому императору Фердинанду II (1619 - 1639), принцу Саксонии и королю Польши Фридриху Августу (1694−1733) и др. были написаны на историческом литературном азербайджано-тюркском языке. А Адам Олеария, посетивший Персию во времена правления шаха Сефи I, свидетельствовал, что при дворе Сефевидов говорили на тюркском языке, а персидскую речь можно было услышать крайне редко, и поэтому большинство персов учили в дополнение к своему языку и тюркский.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Ризван Гусейнов:

"Кызылбашское государство это была блистательная империя азербайджанцев, просуществовавшая несколько веков и запомнившаяся интересными политическими событиями. Это была предтеча первого национального проекта. Кызылбашский проект фактически был азербайджанским. И государственным языком империи Сефевидов был азербайджанский язык.

У основ государства кызылбашей стояли Шейх Джунейд (дед шаха Исмаила), Шейх Гейдар и сам Исмаил I. В основе лежала кызылбашская религиозная идея, являющаяся одним из направлений шиизма. По свидетельствам, оставленным венецианскими посланниками, на рубеже XV и XVI веков большая часть жителей Малой Азии была шиитами, и здешние кочевые тюркские племена стали опорой и главной силой ордена Сефевийе. Красная чалма вскоре стала символом приверженцев шиизма и Сефевидов, а объединенные орденом племена начали называться кызылбашами. Орден Сефевийе превратился в военное братство тюркских кочевников.

Основателем династии был Исмаил I, потомок основателя суфийского ордена Cефевийе. В июле 1501 года он провозгласил себя шахом Азербайджана, затем подчинил себе весь Иран и через год стал шахом. Столицей Сефевидского государства стал Тебриз. Сефевиды опирались на тюркские племена кызылбашей и утвердили азербайджанский тюркский язык в качестве языка двора и армии, тогда как персидский язык был языком гражданской администрации. Как правители различных городов и провинций, кызылбашские вожди повсюду приводили с собой свои войска, ставя гарнизоны во всех стратегических пунктах. По этой причине азербайджанский язык стал господствующим языком во многих областях Ирана. Считается, что сефевидское государство крепко стояло на ногах благодаря военным талантам кызылбашей. В 1501 году 7000 кызылбашей разгромили 30-тысячное войско султана Альвенда Ак-Коюнлу, а в 1503 году в битве при Хамадане 12-тысячное кызылбашское войско нанесло поражение 70 000 воинам султана Мурада Ак-Коюнлу, вследствие чего власть Сефевидов распространилась на обширной территории от Евфрата до Амударьи. Кызылбашская элита господствовала в Иране вплоть до конца XVI века, то есть до реформ шаха Аббаса I.

Шаху Исмаилу принадлежат следующие слова: "Три залога оставили нам мудрые предки, и я завещаю их вам: наш язык, нашу честь и нашу Родину - берегите же их как зеницу ока".

Примечательно, что могила деда Шаха Исмаила находится в Азербайджане, в селе Хазра Гусарского района. Над могилой построен мавзолей. Шейх Джунейд был захоронен в 1460 году на левом берегу реки Самур после того, как был убит в ходе битвы около села Кыпчак...".

Несмотря на падение империи кызылбашей, за время своего существования она выплавила из микса разных тюркских племен могучую общность, пережившую многие эпохи.

Из письма последнего гянджинского хана - Джавад Хана Цицианову:

"....Если ты угрожаешь мне битвой, то я готов. Если ты гордишься своими пушками, то они есть и у меня. Если ваши пушки в аршин шириной, то мои - в четыре аршина. Победа зависит от Аллаха. Ты уверен, что твои войска храбрее, чем кызылбаши? До сих пор ты имел дело только с подобными тебе И не сходился в битве с кызылбашами. Мы готовились с того момента, как ты пришел в Шамсаддин и подчинил наших подданных. Если ты хочешь войны, то ты ее получишь".

Тюрки правили в Иране тысячу лет (до свержения династии Каджаров в 1925 году и прихода Пехлеви), более 200 лет из них пришлось на эпоху кызылбашской империи Сефевидов (1501 по 1722 гг.). Кызылбаши сыграли огромную роль в истории Персии и определили многие процессы, разворачивавшиеся после них.