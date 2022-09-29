Пашинян предложил Азербайджану под транзит самые непригодные маршруты

В вопросе Зангезурского коридора Баку не настаивает на чем-то новом, он просто требует выполнения договоренностей и восстановления существовавшего ранее маршрута.

Об этом сказал в комментарии Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

Армянская сторона, отметил он, предоставила три точки на границе для контрольно-пропускных пунктов, откуда можно будет осуществлять транзит в Нахчыван. Но дело в том, что с географической точки зрения это самые сложные и труднодоступные варианты маршрута, проходящие через горную местность, в некоторых местах высота перевалов доходит до 3 тысяч метров над уровнем моря. Это самые неудобные и невыгодные маршруты. Тем более, они невыгодны для международного транзита.

"Не будем забывать, что на Зангезурский коридор делают расчет не только в Азербайджане, эта дорога будет иметь международное значение, по ней будет проходить огромное количество грузов и пассажиров по маршруту Китай-Центральная Азия-Южный Кавказ с выходом на Иран, Турцию, Восточное Средиземноморье и Восточную Европу. Поэтому наиболее оптимальным является маршрут вдоль границы с Ираном. Тот самый участок, где и в советское время проходили и автомобильная, и железная дороги", - сказал Гусейнов.

По словам историка, Трехстороннее заявление предусматривает разблокировку именно того пути, что идет параллельно иранской границе как наиболее оптимального. Азербайджан строит железную и автомобильную дороги именно в этом направлении границы с Арменией.

"Беспрепятственный проезд по Зангезурскому коридору предусмотрен 9-м пунктом трехстороннего заявления от 10 ноября, гарантом которого является президент России. То есть на кону имидж и престиж российского лидера. Кроме того, Россия и другие партнеры Азербайджана, как показывают заявления из различных источников, очень заинтересованы в разблокировке этого маршрута.

Баку не настаивает на чем-то новом, он просто требует выполнения договоренностей и восстановления существовавшего ранее маршрута", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева