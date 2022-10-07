Баку и Ереван сделали огромный шаг вперед для заключения мирного договора

Источник: Агентство международной информации Trend

6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Согласно заявлению, сделанному по итогам встречи, Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Как сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, результаты данной встречи - огромный шаг вперед на пути к заключению мирного договора, который раз и навсегда урегулирует ситуацию в регионе и заложит основу для прочного мира, передает Day.Az.

По его словам, именно вопрос т.н. "правового статуса Карабаха" долгое время оставался камнем преткновения между двумя странами и именно признание того, что Карабах является азербайджанской территорией позволит двигаться вперед.

"Предыдущий режим и националистически настроенные армяне, особенно представители диаспоры в США и Франции, оказывали давление на Пашиняна в плане непризнания территориальной целостности Азербайджана и поддержки конфликта в активном состоянии в надежде на то, что Армения каким-то образом сможет претендовать на те азербайджанские земли, которые она держала под контролем 30 лет. Но с признанием взаимной территориальной целостности две страны могут перевернуть страницу истории и сделать шаг вперед", - сказал Брайза.

Он добавил, что несмотря на завершение второй Карабахской войны, провокации со стороны Армении продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока не будет заключен мирный договор и определена международная граница между Азербайджаном и Арменией.

"Главное то, что если Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, то открывается путь для мирного договора, который положит конец всякого рода столкновениям", - сказал он.