https://news.day.az/politics/1516882.html Мы приветствуем участие российских компаний в восстановлении Карабаха - Джейхун Байрамов
Мы приветствуем участие российских компаний в восстановлении Карабаха - Джейхун Байрамов
Мы приветствуем участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
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