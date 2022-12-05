Ряд пунктов трехсторонних заявлений не выполняется Арменией

Ряд пунктов трехстороннего заявления не выполняется Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"К сожалению, приходится констатировать, что ряд основополагающих положений трёхстороннего заявления все еще не выполняется со стороны Армении, среди которых я хотел бы отметить, что все еще армянские формирования не выведены окончательно с территорий Азербайджана, что предусмотрено трехсторонним заявлением. Также минная тематика является проблематичной. Мы имеем большие трагические последствия. Неполное и неточное представление карт минных полей практические на еженедельной основе приводит к трагическим последствиям. 268 человек стали жертвами мин, из которых 45 человек потеряли жизнь и из них 25 человек гражданские лица", - сказал он.