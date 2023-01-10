Армении следовало бы относиться более прагматично к резолюциям Совбеза ООН 1993 года по Карабаху.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"И вчера, и сегодня международное сообщество признает Карабах частью Азербайджана, и мы, возможно, не были прагматичны, когда нам казалось, что четыре резолюции Совбеза ООН - это просто написанные на бумаге тексты, которые мы можем не замечать", - сказал он.

При этом армянский премьер вновь заявил о том, что России стоит инициировать обсуждения в Совбезе ООН о наделении своих миротворцев международным мандатом или направлении в регион международной миротворческой миссии.