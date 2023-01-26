Стартовал видеопроект “Гейдар Алиев -100”

Государственный комитет по работе с диаспорой в рамках Года Гейдара Алиева начал видеопроект "Гейдар Алиев - 100".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу госкомитета, в рамках проекта будет отведено место встречам выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева с азербайджанцами мира, призывам и рекомендациям общенационального лидера, адресованным нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, его заботе об исторических личностях, выступлениям на тему Южного Азербайджана и пр.

В видеоформате также впервые будут представлены интересные воспоминания членов азербайджанских общин, с которыми великий лидер встречался в ходе зарубежных визитов. Уже началось производство видеороликов. Съемки проекта проводятся как в Азербайджане, так и в различных зарубежных странах.

Видеопроект "Гейдар Алиев - 100" вызвал большой интерес у членов диаспоры.