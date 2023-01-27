Сельджук Байрактар выразил соболезнования Азербайджану
Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.
Как сообщает Day.Az, об этом Сельджук Байрактар написал на своей странице в Twitter.
"Наша братская страна решительно осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Мои соболезнования нашему народу", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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