Сельджук Байрактар ​​выразил соболезнования Азербайджану

Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар ​​выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Day.Az, об этом Сельджук Байрактар написал на своей странице в Twitter.

"Наша братская страна решительно осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Мои соболезнования нашему народу", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.