Действующий председатель ОБСЕ осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как передает Day.Az, об этом Османи написал на своей странице в Twitter. Он отметил, что нападения на диппредставительства недопустимы/

Действующий председатель ОБСЕ выразил соболезнования семье главы службы безопасности, погибшего во время вооруженного нападения, и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.