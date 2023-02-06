Посольство Турции поблагодарило Азербайджан за поддержку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане в Twitter.

"Первый самолет из братского Азербайджана с поисково-спасательной группой, оборудованием и поисковыми собаками вылетел сегодня в 12:45, второй самолет - в 16:25, а третий самолет вылетел совсем недавно. Завтра утром планируется вылет четвертого самолета, с врачами на борту. Благодарим за поддержку и солидарность", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.