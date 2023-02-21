Сахиба Гафарова ответила на письмо председателя Европарламента

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей спикером Европарламента Робертой Метсолой.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила в ответном письме, что сотрудничество между законодательными ветвями власти имеет особое значение на фоне высокого уровня отношений между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом и перспектив дальнейшего развития этих отношений. Милли Меджлис Азербайджанской Республики всегда демонстрировал готовность к углублению взаимодействия с Европарламентом. В письме Сахиба Гафарова положительно оценила слова председателя Европарламента относительно обязательств организации, которую она представляет, продолжать налаживание хороших отношений с Милли Меджлисом в духе взаимного уважения.