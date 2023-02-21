Конец проекта "Рубен Варданян"

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В минувшую субботу на форуме по безопасности в Мюнхене Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха, но сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, Рубен Варданян, покинет нашу территорию.

Хотя в Ереване и Ханкенди принялись выпендриваться, вставать в различные позы, утверждая, что "это не Баку решать", тем не менее, буквально через сутки в соцсетях пошли гулять слухи о том, что "госминистр" Варданян вот-вот лишится своего игрушечного поста. А сегодня армянские СМИ утвердили нас в мысли, что решать все-таки Баку. В беседе с армянскими СМИ еще один клоун - "генпрокурор" сепаратисткой тусовки Гурген Нерсисян сообщил, что получил предложение занять пост "госминистра", но решения еще не принял. О чем это говорит? О том, что за происходившим в Мюнхене армянская сторона следила очень внимательно и толстый намек Президента Азербайджана прекрасно поняла и восприняла.

Не будем внедряться в биографию Нерсесяна, чтобы выяснить, соответствует ли он критериям, пригодным для разговора с азербайджанской стороной. То есть имеет ли он моральное право представлять армянскую общину Карабахского региона Азербайджана или нет. Варданян, например, никаких моральных и прочих прав на это не имел. Думается, соответствующие структуры нашей страны, которые держат все вопросы на контроле, с этим разберутся.

Тут важно другое - достаточно было Президенту Ильхаму Алиеву в ультимативной форме указать Рубику на дверь, как в Ханкенди сразу зашевелились. О том, что Варданян уже уволен, пока сообщений нет, но тот факт, что некто Нерсесян получил предложение сесть в его игрушечное кресло, говорит сам за себя. Думается, уже можно говорить о том, что Баку снял с "должности" засланца из Москвы.