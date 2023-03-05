Деятельность азербайджанских спасателей в зоне бедствия широко освещается в турецких СМИ

Азербайджанские спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказал главный советник отдела по связям с общественностью МЧС Азербайджана Тургай Аббаслы агентству Анадолу.

"Турция и Азербайджан - братские страны. Мы одна нация, два государства, и сделаем все, что в наших силах. Мы будем продолжать помогать народу Турции до последнего момента", - подчеркнул он.

Анадолу отмечает, что полевая кухня МЧС Азербайджана ежедневно обеспечивает питанием 1 000 человек, кроме того ведомство отправило в Турцию 10 самолетов и грузовиков с гуманитарной помощью, включая одеяла и обогреватели.

Как пишет турецкое СМИ, спасатели МЧС Азербайджана 6 февраля прибыли в Турцию и приступили к работе в эпицентре землетрясения в Кахраманмараше. Позже 114 членов команды отправились в Хатай для проведения поисково-спасательных работ.

"В Кахраманмараше и Хатае азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человека. Для непрерывного проведения поисково-спасательных работ в три смены, было задействовано три автомобиля, восемь специально обученных поисково-спасательных собак, теплочувствительные приборы и тепловизионные устройства. Азербайджанская группа развернула два полевых госпиталя в Кахраманмараше, где работал 41 врач и медицинский работник, были оказаны соответствующие услуги 2 500 пострадавшим, включая проведение хирургических операций. Прибывший из Азербайджана состав создал 10 палаточных городков в Кахраманмараше и окрестностях города. После завершения поисково-спасательных работ часть группы покинула Турцию, однако 310 человек, включая медиков, продолжают работу по оказанию соответствующей помощи в Кахраманмараше", - говорится в статье.