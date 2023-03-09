https://news.day.az/politics/1545118.html Азербайджан очень успешно председательствует в Движении неприсоединения - Волкан Бозкыр
Азербайджан очень успешно председательствует в Движении неприсоединения - Волкан Бозкыр
Азербайджан очень успешно председательствует в Движении неприсоединения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр Турции по делам ЕС, член турецкого парламента Волкан Бозкыр.
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