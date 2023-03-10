Необходимо бороться с ксенофобией в вопросе интеграции беженцев

Проявление ксенофобии, с которыми сталкиваются беженцы, должны быть устранены и необходимо продолжать борьбу с этими нежелательными явлениями.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Мохаммед Абдельсалам, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин, на панельной дискуссии в рамках Х Бакинского Глобального Форума.

Он отметил, что в вопросах миграции существуют двойные стандарты. В качестве примера он привел предвзятое отношение к арабам в других частях мира. Говоря о двойных стандартах, он отметил, что фактор ксенофобии, с которым сталкиваются беженцы негативно влияет на их последующую интеграцию.

Абдельсалам также подчеркнул важность сотрудничества стран и международных организация в вопросах интеграции мигрантов и беженцев в принимающих странах. Генсек добавил, что несмотря на большую работу, которая ведется в данном направлении, ситуация продолжает оставаться далекой от идеальной.

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин подчеркнул, что дискуссии о нелегальной миграции зачастую не включают в себя понимание реалий современного мира и проблем, с которыми сталкиваются беженцы.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.