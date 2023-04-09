Мучительная дилемма Пашиняна

- чужой для Москвы, но так и не свой для Вашингтона

Автор: Байрам Эльшадов

Исключение из числа участников многонациональных военных учений Defender-2023 - символ отношения к Армении в Белом доме. Попытка премьер-министра Никола Пашиняна усидеть на всех стульях провалилась: он становится чужим для Москвы, но так и не стал своим для Вашингтона.

Напомним, некоторое время назад Минобороны США сообщило, что Армения присоединится к Defender-2023. Позднее республика пропала из списка стран-участниц тренировочных действий.

Пресс-служба Пентагона объяснила это тем, что сотрудники военного ведомства совершили ошибку. Соответственно, Армения действительно не должна участвовать в Defender-2023.

При этом армянские военные будут задействованы в двух других военных учениях, которые также организованны командованием США. Речь идёт о KFOR и Sabre Junction.

Тем временем в самой Армении подвергли жёсткой критике идею правительства принять участие в западных военных учениях. Как пишет депутат фракции "Армения" Национального собрания Андраник Теванян, официальный Ереван получал и будет получать удары как от РФ, так и от США.

"В разгар глобального конфликта между Западом и Россией политика Пашиняна, говорящего "да" обеим сторонам, превращает Армению в театр конфликта.

Это показывает, насколько авантюрной стала внешняя политика РА. Никол Пашинян превратил нашу страну в футбольный мяч: кому ни лень, все бьют по нему и пытаются забить сопернику этим мячом", - написал Теванян.

Что ж, упорные попытки Пашиняна усидеть на двух стульях ожидаемо не приносят результата. Угождать и России, и Западу становится все тяжелее. В результате международное сообщество воспринимает Воваевича как несерьезного лидера, а Армению - ненадежным государством.