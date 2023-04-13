США предупредили Армению

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном обратил внимание на меры, предпринимаемые Вашингтоном с целью пресечения обхода антироссийских санкций.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Минфином США.

Как следует из документа, Адейемо "заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России", говорится в заявлении.

Ранее в среду Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций из 10 стран, в том числе из Армении.