Из-за сжигателей флагов и тех, кто гордится сжигателями флагов, мы сильно отстали на долгие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арпи Давоян.

"Если сжигание флага - героический шаг, то никогда больше не говорите о настоящих героях", - добавила армянский депутат.

Сегодня флаги сжигают отсталые общества, однако дело не только в отсталости. Флаги сжигают те общества, которые бессильны, беспомощны, безнадежны, которые чувствуют себя обманутыми и нежизнеспособными, и которым ничего иного не остается, кроме как сжигать флаги. С позором проиграв Вторую Карабахскую войну, армянам, потерявшим свою армию, больше не остается ничего, кроме как гавкать на стадионах международных мероприятий, совершая подобного рода провокации. Сил больше ни на что не хватает.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

Им являлся дизайнер Арам Николян, которого после задержания сразу же отпустили домой без предъявления каких-либо обвинений.

Совершение такого варварского акта на церемонии, в которой принимал участие и премьер-министр Армении, и аплодисменты армянской общественности, представление лица, совершившего этот акт, как героя, являются наглядным примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, азербайджанофобии в этой стране. Это также полностью противоречит благородным целям и принципам спорта, способствующим миру и взаимопониманию между народами. Политизация спорта абсолютно недопустима.

В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, не обеспечивается безопасность, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно.

Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение.

Международное сообщество, международные спортивные организации должны резко осудить этот варварский поступок, а Европейская федерация тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Произошедшее событие показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов.