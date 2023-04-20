Пашинян кинул очередной камень в огород ОДКБ

Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз выразил сомнения в Организации договора коллективной безопасности как эффективной структуре, направленной на достижение безопасности.

Пашинян сказал, что Ереван готов к размещению на территории страны миссии ОДКБ, однако с одной важной оговоркой. Глава правительства Армении отметил, что Ереван желает размещения миссии и ее эффективности. Премьер отметил, что Армения определила круг своей обеспокоенности.

Заявление Пашиняна вызывает вопрос, так как за ним успела сложиться репутация политического оппортуниста, не способного правильно оценивать долгосрочные политические риски.

Главный вопрос заключается в том, что подразумевается под термином "эффективность"? Это продвижение интересов Армении? Может показаться, что Пашинян в лучших традициях учений Макиавелли пытается столкнуть страны ОДКБ и Азербайджан. Если да, то у нас плохие новости для армянского премьера, так как Азербайджан обладает более высоким уровнем отношений со странами-участницами Организации. Как с призмы экономики, так и политики, Азербайджан является более важным и надежным партнером для стран-членов ОДКБ. Таким образом, реализация такой "эффективности" не кажется возможной, выражаясь дипломатично.

Или же, Пашинян намекал на военную несостоятельность Организации? Весьма опрометчивое заявление для страны, которая зависит от своих иностранных партнеров по большому количеству пунктов, включая вопросы экономики и безопасности.

Заявление с сомнительным характером трудно рассматривать как нечто иное, чем метафорический "камень в огород" ОДКБ с одновременной покорностью. Ведь не секрет, что Армения затаила обиду на своих союзников из-за того, что те отказались помочь ей в защите. Проблема в том, что страны-члены ОДКБ действовали в рамках международного права и, основываясь на котором, выбрали единственно правильный вариант развития событий.

Отсутствие умения или способности понимать реалии дорого обходится Армении. Заявления такого рода, какой бы смысл в них ни вкладывался, не имеют смысла. Причина проста - страны-члены ОДКБ не станут ввязываться в сомнительные авантюры для укрепления Армении, если это будет вредить их личным интересам и приведет к охлаждению отношений с Азербайджаном, являющимся региональным лидером.

Основаная цель международного права - сделать поведение стран максимально предсказуемым и его соблюдение является единственным ключом, открывающим двери к миру и сосуществованию. Желание Армении оставаться непредсказуемой страной отрицательно отражается на ее политическом и экономическом развитии.

Армении пора перестать искать эффективность в поведении других стран и начать с себя. Сегодня Армении выпала возможность подписать долгожданный мирный договор с Азербайджаном. Но политическое руководство больше заинтересовано в поиске "эффективности", что бы не значил этот термин, чем в достижении мира.