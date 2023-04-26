Доигрались: о лицемерной сущности иска Армении против Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня была распространена новость о том, что Армения направила иск в международный суд ООН в связи с установкой контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди. То что Армения воспользовалась правом направить иск, само по себе, не является новостью. В конце-концов, международный суд является одним из инструментов, которые могут использовать страны.

Интерес для нас вызывает то, как Ереван оправдывает свои попытки добиться внешне политических целей, вспомнив о существовании международного права. Долгое время, буквально до конца предыдущей недели, Армения игнорировала нормы международного права. Игнорирование ряда резолюций совбеза ООН, незаконная оккупация территории иностранного государства, этнические чистки населения Карабаха, убийства мирных граждан, террористическая деятельность на территории другого государства - вот лишь часть нарушений, которыми запомнилась Армения за последние три десятилетия. Казалось бы поражение во Второй Карабахской Войне должно было вернуть рациональный взгляд на вещи в Ереване. Однако, осторожный оптимизм, который был на раннем этапе, быстро улетучился с попыткой внедрения большого количество террористов на территорию Азербайджана, а также с закладкой новых мин.

Вызывает удивление, что Армения ссылается на текст трехстороннего заявления, учитывая несоблюдение Ереваном ряда пунктов, включая пункт об открытии Зангезурского коридора. Попытки обосновать свою нелогичную позиции, а также продолжение анагонистичной политики по отношению к Азербайджану подвели ситуацию к ожидаемому и логичному финалу - установке КПП на территории Азербайджана, которая находится под суверенным контролем Баку.

И вот почему позиция Армении и ее иск являются проигрышной инициативой. Баку, как и любой другой участник системы международных отношений, имеет право защищать свою территорию. Для Азербайджана установка КПП является вопросом безопасности. Ни один суд не станет выносить решение о том, что страна должна пожертвовать своей безопасностью, так как это может создать опасную ситуацию в будущем и приведет к дискредетации данного органа.

Вторая проблема заключается в том, что система международных отношений анархична по своей сути. Другими словами, не существует органа, который обладает юрисдикцией следить за исполнением решений. Армении это хорошо знакомо, так как именно благодаря этому Ереван имел возможность заниматься длительным затягиванием и имитацией переговорного процесса.

Третий и самый интересный момент. Подав иск против Азербайджана, фактически Армения торпедировала саму себя. Ведь если Азербайджан не выполняет условия договора, то и Армения не выполняет их.

Другими словами, Армения пытается манипулировать международным правом, не имея под ногами твердого фундамента. Единственный аргумент Армении, это ссылка на трехстороннее заявление, которое Ереван сам и нарушал большое количество раз.

Не существует сценария, при котором Армения может добиться желаемого результата в суде. Проблема Армении в последние 30 лет заключается в том, что Ереван всегда выступает с заведомо проигрышной позиции и постоянно кричит "волк", как в известной истории.

Сегодняшний мировой порядок напоминает общество. С той разницей, что в этом обществе вместо индивидуальных лиц, сосуществуют страны. В этом обществе есть порядки, правила и нормы поведения. Армения является одним из плохих членов этого общества, который все вынужденны терпеть, но встречи с которым пытаются избежать.