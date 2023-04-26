Армяне покидают Зангезур

В Сюнике (Зангезуре - ред.) опустошены десятки сел, и все об этом знают, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в качестве основных причин, побудивших армянское население покинуть Зангезур, являются отсутствие определенности и провальная политика государства.

За два года население Зангезура сократилось на 2800 человек, за 5 лет - на 4400 жителей. Всего за последние 10 лет население уменьшилось на 7200 человек.

Также отмечается, что по ожиданиям негативный тренд продолжится и данная тенденция приведет к усугублению демографического кризиса в регионе.