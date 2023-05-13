В капитуляции Армении, оказывается, виноват шоу-бизнес

В Армении продолжается охота на ведьм.

Обвинив во всех смертных грехах имеющихся политиков, армянские СМИ перешли к более известным представителям диспоры.

Как передает Day.Az, в этот раз в перекрестие прицела попали Серж Танкян и Арсине Ханджян, известный певец и актриса. Их обвиняют в поддержке коррупционного режима Никола Пашиняна и продажности.

Как отмечает одно из изданий: "Среди проживающих за пределами Армении армян, то среди них, действительно, есть виновные в сегодняшнем состоянии. Например, Серж Танкян и Арсине Ханджян. До 2018-го они надрывались, мол, коррупция, несправедливость и т.д. В ходе "бархатных" событий 2018-го оба были на сцене и защищали Никола.

После смены власти они даже не пикнули. Они не замечают "бархатной" коррупции. И, самое главное, не замечают принесенных в результате проводимой Николом Пашиняном политики войны, поражения, потери государственности "арцаха" и угрозы краха Армении".

Видимо, список потенциальных виновников заканчивается, поэтому армянские СМИ перешли на наиболее известных представителей своей диаспоры. Также хочется отметить, что местные СМИ в открытой форме указывают на проблемы коррупции, которые так и остались нерешенными, несмотря на клятвы Пашиняна во время революции.