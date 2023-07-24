Армения получила выговор от Хельсинкской комиссии

Автор: Ибрагим Алиев

В искусственно созданной на исторических азербайджанских землях Армении неспокойная ситуация с нарушениями прав человека продолжает ухудшаться с каждым днем. Незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов власти. Недавний отчет Хельсинского Комитета раскрыл все подробности ужаса, творящегося под носом у премьер-министра Никола Пашиняна, который любит называть себя "демократичным лидером". Можно сказать, что Ереван получил выговор.

Конечно, ситуация с соблюдением прав человека в Армении всегда была на низком уровне, ведь ее экс-лидеры Роберт Кочарян, Серж Саргсян использовали всю полученную власть для установления диктатуры, которая помог им заработать неслыханное богатство за счет грабежа госбюджета и продвижения собственных компаний, записанных на подставных лиц. Все ухудшилось и после прихода смены власти посредством т.н. "бархатной революции". Да, Пашинян, придя к власти грабить в тех масштабах не стал, но прибрал к рукам СМИ и силовиков. В конечном итоге лучше армянам не стало, их стали больше лупить за критику власти, а журналисты, боясь за карьеру, это не освещали.

Далее Армения проиграла войну и прибранные к рукам силовики были спущены на недовольную толпу. Все помнят, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху тысячи человек в Армении вышли на улицы, взяв штурмом здания парламента в Ереване. Многочисленные акции протеста продолжались до мая 2021-го года, главным требованием которых было отставка премьер-министра Никола Пашиняна. За этот период было зарегистрировано более 580 случаев ареста с применением грубой силы со стороны полиции.

Силовики, пытавшиеся подавить волну протестов, подвергли физическому насилию и оскорблениям как демонстрантов, так и представителей СМИ. 13 ноября 2020-го года под мостом было найдено тело Гарника Петросяна 1993 г.р. - одного из протестующих, который ранее ворвался в здание парламента. Петросяна нашли мёртвым после полицейского допроса.

Протесты по поводу реализации пунктов трехстороннего заявления начались в Армении и в начале апреля 2022 года после встречи Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"В протестном движении приняли участие представители различных сил внутренней оппозиции, а также родственники погибших и раненых во время Второй Карабахской войны армянских солдат. Демонстрации продолжались до июня в Ереване и других городах с требованием отставки правительства. И в этот раз полиция задержала десятки протестующих, которые прошли маршем и перекрыли дороги в столице Армении. По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года, было задержано более 2100 человек. Пострадавшие, в числе которых были и представители СМИ, описывали обращение со стороны полиции, как "жестокое". К примеру, во время митингов на улице Прошяна полиция открыла огонь, применила светошумовые гранаты против протестующих, ранив десятки людей.

1 мая 2022 года тысячи демонстрантов вышли на улицы, устроив акции гражданского неповиновения и шествия. Армяне перекрывали основные магистрали и проводили сидячие забастовки с требованием отставки премьера. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 человек, многих из которых обвинили в "отказе подчиниться официальным приказам". 3 мая было задержано еще как минимум 70 демонстрантов. В протестах, которые продолжались до середины месяца, применялась сила в отношении политических и общественных деятелей, в том числе и оппозиции. Были арестованы Ишхан Сагателян, Тадевос Аветисян, а Гегама Манукяна силовики вовсе похитили.

И на все это Запад откровенно и не стыдясь закрывал глаза по сей день. Тем не менее в последнее время стали все-таки высвечиваться отчеты, отражающие реальность, которая существует в Армении.

Кроме Хельсинского документа был опубликован и доклад Государственного департамента США о правах человека в мире за 2022 год, в котором, по словам госсекретаря, представлена ситуация в изученных 200 странах мира, в том числе в Армении. Там отмечается, что в стране остается наследие системной коррупции во многих сферах, включая строительство, горнодобывающую промышленность, государственное управление, парламент, судебную систему, закупки и государственные субсидии. Между тем, премьер-министр нагло заявил на последней пресс-конференции, что в Армении нет системной коррупции.

В его словах нет ни логики, ни последовательности. СМИ неоднократно публиковали противоречащие друг другу слова Пашиняна. Сразу после революции лжи и подлога в 2018 году семья премьер-министра дала толчок коррупции. Речь идет о подставных фондах. Следующее, в том же 2018 году состоялись выборы, когда в списке блока "Мой шаг" оказались родственники Воваевича. Потом начались теневые премии, закупки из одного источника, процветающий бизнес, роскошная свадьба и покупка квартир. Этот ряд можно продолжать бесконечно.

Суммируя все эти махинации, можно констатировать, что сегодняшняя власть в Армении своей коррумпированностью превзошла все бывшие до этого власти.

То же самое подтверждает и отчет Хельсинкого Комитета, который не только подтверждает доклад Госдепа, но и более подробно рассказывает о случаях правонарушения в РА, среди которых насилие в отношении адвокатов, политические преследования и произвол чиновников.

К примеру, подконтрольные Пашиняну силовики избили в начале февраля трех местных правозащитников, потребовавших объяснений с полиции. По словам одного из пострадавших ему на голову накинули пальто и били ногами. Другой случай был зафиксирован недавно, в июне, когда в одному из ереванских адвокатов и его клиенту подошли 20 сотрудников различных административных и патрульных служб и "пригласили" их в полицейский участок. Дойдя до участка, правозащитника заставили ждать на улице, однако когда тот все-таки сумел пробиться в здание, услышал крики мужчины, который просил, чтобы его не избивали. Клиент лежал на полу в крови, а адвоката сковали в наручники за "произвол" и побрызгали ему глаза перцовым баллончиком. Позже у избитого мужчины обнаружили и множество травм, поврежденные уши, а на его лице были следы от ожогов от сигареты.

Не зря в 2023 году Европейская ассамблея представителей адвокатов и юристов выразила глубокое беспокойство в связи с физическим насилием и оскорблениями против адвокатов и призвала к полному и беспристрастному расследованию инцидентов. Насилие и пытки в полицейских участках, в том числе насилие против адвокатов, были осуждены несколькими общественными организациями.

Что касается произвола чиновников, то тут, например, больше всего на глаз бросается спикер армянского парламента Ален Симонян, который имеет особую страсть плевать в граждан. Инцидентов с участием Симонян было много, но наиболее запомнившемся стал скандал, произошедший в апреле в центре Еревана.

Тогда некий Карен Мкртчян встретил Симоняна вместе с телохранителями в районе Каскада и назвал его "предателем". Спикер армянского парламента в ответ на выкрик приказал своим охранникам схватить Мкртчяна, потом обругал его и плюнул ему в лицо. О вопиющем случае пострадавший рассказал в эфире на Facebook, где все и получило широкую огласку, ведь соцсети Пашинян пока не контролирует.

Мкртчян был доставлен в отдел полиции, где был отпущен после уточнения личности. Позже Симонян прокомментировал случившееся. Он, в частности, попытался оправдаться, что участник инцидента "не в первый раз озвучивал оскорбление".

"В первый раз, примерно месяц назад, я [его] проигнорировал. Но во второй раз, естественно, я противопоставил его свободе слова и оскорблению свое мнение о нем, свою свободу. Зарубите себе на носу, что ваша наглость не останется без ответа, на оскорбление законных властей Армении будет законный ответ", - заявил тогда Симонян.

Через пару недель спикера осудили в парламенте, где тот опять не смог овладеть своей злостью и выкрикивал, как плюнет в лицо любому из присутствующих.

Ко всему прочему Ален имеет пристрастие и к дорогим автомобилям, которые частенько закупаются для него на средства из госбюджета. Такие вот ныне отношения в Армении между властью и гражданами. Ален лишь один из примеров. Таких скандалов на самом деле множество.

Удивительно, но против Армении по сей день никогда не применяются санкции. Напротив, европейские чиновники и политики совершают туда поездки, проводят различные акции, наблюдательные миссии. Хотя власть Пашиняна позиционирует себя как "демократическая власть", факты, отраженные в отчетах, дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии. Международные, правозащитные организации должны быть чуткими к этим бесчеловечным процессам, происходящим в Армении, ибо такого нарушения прав человека нет ни в одной стране мира.