В комисии по правам человека Армении начинаются чистки

Чистки ожидаются в парламентской комиссии по защите прав человека после смещения ее главы Тагуи Товмасян.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Издание, в частности, утверждает, что зампред комиссии от партии власти "Гражданский договор" Рустам Бакоян, не без "стараний" которого Товмасян была отстранена от должности, уже обсуждает с однопартийцами, когда и как избавиться от независимых экспертов․ Якобы было принято решение уволить всех, кто был назначен при Товмасян, передав их позиции представителям своей фракции.

"Хотя у Бакояна нет полномочий в кадровом вопросе, он хочет видеть в структуре "своих людей" и полон решимости довести дело до конца. Глава, секретарь фракции "Гражданский договор" Конджорян и руководитель комиссии по обороне Андраник Кочарян сейчас работают над имиджем Бакоян", - сообщают СМИ.

Также газета утверждает, что Товмасян сдала служебную машину через 3 часа после увольнения, а Бакоян уже привел своего водителя и со вчерашнего дня разъезжает на автомобиле. Это обстоятельство было неоднозначно воспринято со стороны членов "Гражданского договора".

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