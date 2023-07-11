Репрессии Пашиняна дали результат

Тагуи Товмасян сместили с должности главы комиссии председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее во вторник правящая фракция "Гражданский договор" представила в парламенте проект решения о смещении депутата от фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян с должности председателя постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам.

За лишение Товмасян должности проголосовали 62 депутата, против - 1.

Напомним, депутат от фракции власти Овик Агазарян 20 апреля заявил о намерении начать процесс выражения вотума недоверия Товмасян после того, как она устроила акцию в парламенте.

Правящая фракция ополчилась на Товмасян после того, как во время обсуждения кандидатуры по пост омбудсмена от оппозиции произошла перепалка с участием депутатов от власти. Тогда Товмасян обвинили в том, что она не объявила перерыв и не потребовала извинений от кандидата в омбудсмены Эдгара Казаряна за слова о том, что в 2018 году в Армении произошла "азербайджано-турецкая революция".

Ранее мы писали о том, что Армянская оппозиция ответила Пашиняну громкими обвинениями.

