Армянская оппозиция ответила Пашиняну

Секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян назвал процесс смещения с должности председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян местью со стороны властей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами.

По его словам, на пути к построению диктатуры в Армении подобные незаконные действия стали обычным явлением. Абрамян считает, что проявления этого различны, в парламенте же дело обернулось процессом против Товмасян.

При этом нет никаких правовых оснований для подобных действий, а политические мотивы всем понятны.

"Первую и главную причину озвучил в одном из своих выступлений Никол Пашинян. А с точки зрения защиты прав человека Тагуи Товмасян была очень активна, работала адресно, поднимая многочисленные проблемы в различных сферах", - сказал Абрамян.

На просьбу пояснить слова о мести, Абрамян ответил, что не желает раскрывать скобки.

При этом, по словам депутата, для общества незаконные действия, антиконституционные шаги со стороны властей стали обыденностью.

Блок "Честь имею", по словам Абрамяна, не намерен выдвигать на этот пост другого кандидата.

Ранее мы писали о том, что партия Пашиняна пытается избавиться от неугодного оппозиционного лидера.

