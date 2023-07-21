В Армении продолжается охота на партийных лидеров

Обвинение, предъявленное сопредседателю партии "Голос общества" Артаку Галстяну, дополнено новыми эпизодами о вымогательстве и отмывании денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространил СК Армении.

По данным следствия, Галстян, наряду с другими преступлениями, вместе с юристами С. Саркисяном и А. Хачатряном присвоил более 5 млн драмов, пообещав пострадавшей решить юридический вопрос.

Кроме того, следствие выяснило, что Галстян и другие указанные лица подписали фиктивный договор о предоставлении услуг для сокрытия происхождения другой незаконно полученной суммы в 6 млн драмов.

По одному из эпизодов дела они пытались путем вымогательства получить крупную сумму от бизнесмена Тиграна Арзаканцяна. Позже были задержаны несколько сообщников указанных лиц, в том числе арестована сестра лидера партии "Голос общества" Вардана Гукасяна, более известного как видеоблогер "Дог".

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