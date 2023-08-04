Главы МИД Азербайджана и Грузии провели переговоры

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с катастрофой, произошедшей в результате сели и оползня возле курорта Шови в горном регионе Рача (Грузия).

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования дружественному грузинскому правительству и народу, семьям и близким погибших в результате катастрофы, пожелал пострадавшим исцеления. Министр выразил надежду, что пропавшие без вести будут найдены в ближайшее время.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда был рядом с Грузией и готов оказать любую помощь в проведении спасательных мероприятий и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Дарчиашвили выразил признательность за солидарность и оказанную поддержку.