Азербайджан продолжает придавать большое значение сотрудничеству с Грузией

Азербайджан продолжает придавать большое значение сотрудничеству со своим соседом и партнером Грузией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X" ("Twitter").

"Мы полностью поддерживаем решение конфликта в Грузии в рамках международно признанных границ на основе суверенитета и территориальной целостности государств", - отмечается в публикации.