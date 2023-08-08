https://news.day.az/politics/1587629.html Азербайджан продолжает придавать большое значение сотрудничеству с Грузией - МИД
Азербайджан продолжает придавать большое значение сотрудничеству с Грузией - МИД
Азербайджан продолжает придавать большое значение сотрудничеству со своим соседом и партнером Грузией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X" ("Twitter").
"Мы полностью поддерживаем решение конфликта в Грузии в рамках международно признанных границ на основе суверенитета и территориальной целостности государств", - отмечается в публикации.
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