Армянские сепаратисты открыли «муниципалитет» типа сортир

Армянские сепаратисты, окопавшиеся в Карабахском регионе Азербайджана, услышав разговоры о возможном повышении роли муниципалитетов в стране, приняли "превентивные" меры.

В соцсетях выставлено фото одного из "муниципалитетов", созданных сепаратистами в зоне РМК. Вглядимся повнимательнее - на что это похоже? Мысленно удаляем вывеску и тетрисную тряпку на палке и получаем... получаем... правильно, получаем, пардон, туалет при какой-нибудь задрипанной придорожной чайхане в глубинке. Хотя нет, эти заведения даже при задрипанных кафе выглядят куда лучше.

Ну что тут сказать - какое "государство", такой и "муниципалитет". Не хватает только букв "Мэ" и "Жо"...