https://news.day.az/politics/1599088.html Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана
Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана
Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.
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