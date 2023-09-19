Возбуждено уголовное дело по факту теракта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.

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