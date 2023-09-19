Пашинян отвлекает население от провала на выборах

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня азербайджанские СМИ сообщили об очередном минном инциденте на освобожденных территориях. Грузовой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Ходжавендском районе Азербайджана. В результате подрыва грузовика марки "Hovo" на мине, принадлежащего ОАО "Азеравтойол", водитель и пассажир погибли на месте.

Еще одна трагедия в Ходжавендском районе случилась спустя несколько часов. На мине, заложенной армянами, подорвался еще один грузовик. Погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана.

Диверсионно-террористические акты, осуществленные армянами в Карабахе до сегодняшнего дня, незаконная транспортировка оружия и боеприпасов, - все это подтверждает наличие ВС Армении в Карабахе и лживость заявлений армянского руководства об их выводе.

Азербайджан на высшем уровне неоднократно заявлял, что существование режима хунты и остатков ВС Армении в Карабахе является источником напряженности. Для того, чтобы в регионе воцарился долгосрочный мир, армянские незаконные вооруженные формирования должны быть выведены из временно подконтрольных российским миротворцам территорий. Но что мы видим на деле? Мало того, что на международном уровне не оказывается давления на сепаратистов, некоторые страны и вовсе оказывают поддержку военной хунте, засевшей на территории Азербайджана.

Отсутствие мира в регионе выгодно и нынешней элите Армении. Прежде всего, речь идет о самом премьер-министре Николе Пашиняна, рейтинг которого стабильно катится вниз, что показали итоги выборов в Совет старейшин Еревана, где правящий "Гражданский договор" не смог набрать абсолютного большинства голосов избирателей. Даже административный ресурс не помог Пашиняну и его команде. Низкая явка на выборах столичного градоначальника показала, что население Армении больше не доверяет армянскому руководству. Если сравнивать итоги воскресных выборов с предыдущими, то можно заметить как Пашинян и его сторонники заметно растеряли свои, казавшиеся непоколебимые, позиции.

После неудовлетворительного результата Пашиняну в срочном порядке нужно было отвлечь внимание на другую тему. Поэтому именно власти Армении прямо заинтересованы в создании новой напряженности в Карабахе. На помощь же приходит старый добрый метод, которым армяне пользуются на протяжении уже долгих лет - теракт. Именно таким образом Пашинян и Ко пытаются компенсировать свой провал во внутренних делах.

Понимает ли руководство Армении, что игра с огнем может привести к полному краху армянской государственности? Понимает ли, что терпение Азербайджана небесконечно и ответ будет сокрушительнее трехлетней давности? Если понимание в головы армянского руководства до сих пор не пришло, то пеняйте на себя. Потом будет поздно.