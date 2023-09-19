Совет прессы Азербайджана распространил обращение в связи с информацией о локальных антитеррористических мероприятиях, передает во вторник Day.Az.

"Локальные антитеррористические мероприятия, начавшиеся в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана, находятся в центре внимания средств массовой информации страны. Наши журналисты в основном отдают предпочтение распространению официальной информации.

Однако в различных профилях социальных сетей распространяются изображения, якобы связанные с антитеррористическими мерами, высказываются мнения. Такие случаи наблюдались и раньше, особенно во время 44-дневной Отечественной войны. В то же время заметны тенденции к тому, что отдельные СМИ распространяют в качестве новостей неподтвержденные изображения с целью создать искусственный ажиотаж.

Совет прессы Азербайджана призывает медиа-субъектов нашей страны, отдельных лиц, независимых журналистов, взявших на себя обязательство информировать общество, учитывать щепетильность существующих условий. В настоящее время наибольшая приверженность принципам журналистики заключается в том, чтобы не распространять и не делиться записанными видеозаписями, а также знаниями, не получившими официального подтверждения. Следует иметь в виду, что такие случаи, скорее всего, вызовут путаницу в обществе.

Надеемся, что медиа-сообщество Азербайджана, удовлетворяя информационный спрос общества, будет учитывать перечисленные нами важные моменты и проявит профессионализм, необходимый для защиты нашей родины", - говорится в сообщении.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района "КАМАЗ", в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.