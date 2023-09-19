https://news.day.az/politics/1599263.html В результате минометного обстрела ВС Армении города Шуша погиб мирный житель
В результате минометного обстрела ВС Армении города Шуша погиб мирный житель
В результате минометного обстрела ВС Армении города Шуша погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу (1967 года рождения), передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
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