В результате минометного обстрела ВС Армении города Шуша погиб мирный житель

В результате минометного обстрела ВС Армении города Шуша погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу (1967 года рождения), передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

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