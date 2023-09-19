Кадры уничтожения радиотехнического узла военного назначения армянских вооруженных формирований

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения радиотехнического узла военного назначения, принадлежащего армянским вооруженным формированиям.

Day.Az представляет вниманию эти кадры.

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