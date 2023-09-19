https://news.day.az/politics/1599298.html Кадры уничтожения радиотехнического узла военного назначения армянских вооруженных формирований
Кадры уничтожения радиотехнического узла военного назначения армянских вооруженных формирований
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения радиотехнического узла военного назначения, принадлежащего армянским вооруженным формированиям.
Day.Az представляет вниманию эти кадры.
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