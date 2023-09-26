Гуманитарная помощь отправляется в Ханкенди из Агдама

26 сентября из Агдама в Ханкенди отправляется очередная гуманитарная помощь.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, 4 грузовика доставят в Ханкенди 40 тонн муки, средства гигиены и постельные принадлежности.

Гуманитарная помощь отправляется в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным лицом по контактам с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.

Рамин Мамедов проинформировал о предстоящих на последующем этапе мерах. Было отмечено, что в некоторых населенных пунктах оказана первая медицинская помощь одиноким пожилым жителям армянского происхождения, они взяты под врачебный контроль. Предложено создать условия для встречи представителей Международного Комитета Красного Креста с этими лицами, передать их членам семей или в соответствующие медицинские учреждения.

Достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы.