Генсек ОИС поздравил Азербайджан с восстановлением суверенитета

Поздравляю Азербайджан с восстановлением суверенитета.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха, выступая на министерской сессии V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Говоря о важности конференции, генеральный секретарь отметил, что мероприятие является выгодной возможностью для рассмотрения сотрудничества внутри ОИС.

Отметим, что в Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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