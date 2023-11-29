Тойво Клаар о результатах визита в Турцию

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе визита в Турцию обсудил диалог между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az, Клаар положительно оценил свою поездку в Турцию.

"Вчера вернулся в Брюссель после удачного визита в Анкару. Были обсуждены представляющие общий интерес для ЕС и Турции вопросы, касающиеся региона Южного Кавказа, в частности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном", - отметил Клаар в соцсети X.

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