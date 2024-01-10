Макрон вошел не в ту дверь: месседжи Франции от Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Начну сегодняшнюю статью с напоминания о словах, которые были сказаны Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым почти 20 лет назад. "Позиция Азербайджана справедлива, время работает на нас, и международное право на нашей стороне. Чем раньше другая сторона поймет это, тем лучше для нее", заявил глава государства в ходе встречи во Французском институте международных отношений, 23 января 2004 года.

Тогда, признаемся перспективы возвращения всех оккупированных Арменией территорий Азербайджана виделись достаточно туманными, о чем открыто говорили политики, политологи, журналисты из разных стран мира. Все они ошиблись в одном и главном- во главе нашего государства стоит блестящий стратег, обладающий талантом формирования новой реальности. Той, в которой Азербайджан является государством-победителем, вопреки планам и желанию ведущих мировых держав.

Есть некий символизм в том, что заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с напоминания о котором я начал сегодняшний текст, прозвучало именно во Французском институте международных отношений. Ведь именно Франция, на протяжении всех лет, что длилась оккупация Арменией наших земель, играла роль адвоката страны-агрессора, государства-оккупанта. Но все ее планы лопнули, как мыльный пузырь именно благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии главы нашего государства.

И вот сегодня, в интервью местным телеканалам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступал в роли триумфатора, который имеет все основания диктовать свою волю не только Армении, но и Франции. Да, глава нашего государства, который блестяще знает реалии мировой закулисы, совершенно четко осознает, что негативное отношение к нам, негативное отношение, исходящее из традиционных источников, не прекратится. Слишком уж болезненной является победа Азербайджана для всех покровителей Армении.

Особенно для Франции. И Президент Азербайджана совершенно прав, говоря о том, что попытки вооружения Армении преследуют цель - держать нас под постоянным давлением. "Франция - это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне. Поэтому, когда я сказал, что политика Франции способствует эскалации напряженности на Кавказе, я имел в виду именно это", - подчеркнул глава нашего государства.

Да, в Париже действительно не хотят, чтобы на Южном Кавказе наступил долгожданный и прочный мир. Там мечтают реализовать собственные планы, протиснуться в регион Южного Кавказа через армянскую дверь. Не понимая, что она ведет в тупик. В этой связи хочу напомнить о том, что во французской L'Opinion приводятся слова представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова о том, что Франция оказалась за бортом процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Да, руководство Франции сделало все для того, чтобы в Баку окончательно отказали Парижу в праве имитировать миротворчество, в реальности будучи адвокатом, покровителем Армении. Сделав грандиозную и одновременно примитивную ошибку макроновская Франция потеряла не только нашу страну, но и весь Южный Кавказ. Да, в Париже могут и далее развивать отношения с Ереваном. Но это будут отношения сродни тем, что Франция имела со своими африканскими колониями, не более того.

Кстати, об африканских колониях. В период президентства Эммануэля Макрона, которого французская политика в Африке обратилась в прах - в четырех франкоязычных государствах Африки произошли перевороты. Это более, чем чувствительный удар по настоящему и будущему Франции. И Президент Азербайджана прекрасно это понимает, открывая новый фронт противостояния с государством, которое поддерживает реваншистские планы Армении.

"Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига", - подчеркнул он. Учитывая регулярные провалы по всем направлениям, особенно в африканском, мсье Макрону не позавидуешь. Потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда добивается того, что запланировал.

Кстати, переживать теперь нужно и Роберту Кочаряну с Сержем Саргсяном. Как справедливо отметил глава нашего государства, преступники, которые вели против нас кровавую войну, учинили вандализм, совершили Ходжалинский геноцид, разорили наши земли, сравняли с землей наши города и села, сегодня арестованы, задержаны и ответят перед правосудием.

Отметив, что в их число входят все находившиеся в Карабахе бывшие псевдо-лидеры, экспортированный в Карабах так называемый "премьер-министр" Рубен Варданян и другие, глава государства подчеркнул: "В этой группировке не хватает только двоих и они находятся в Иреване, если будут и они, то тогда сформируется полный состав".

Представляю, каково после этих слов Кочаряну и Саргсяну. Они, уверен, уже поняли, что Президент Азербайджана способен добиваться торжества справедливости, невзирая ни на что. В том числе и на попытки Франции и иных покровителей Армении, противодействовать планам главы нашего государства.