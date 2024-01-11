Рашида Дати стала министром культуры Франции

Первая арабка во французском правительстве Рашида Дати, которая с 2007 года по 2009-й занимала пост министра юстиции, назначена министром культуры Франции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

Отметим, что Дати является одним из немногих политиков во Франции, которые относятся положительно к Азербайджану, что после ее избрания вызвало негодования среди армян. Дати не раз заявлила, что гордится тем, что является близким другом нашей страны.

Озабоченность в этой связи выразили председатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазян, главный редактор журнала Nouvelles d'Arménie Ара Торанян и член городского совета Иль-де-Франса Патрик Карам.

Напомним, что в июле прошлого года Рашида Дати заявила, что Азербайджан может быть примером для всего мира и с точки зрения связей между религиозными и этническими группами.

"Особенно хочу отметить роль Азербайджана, который вносит большой вклад в межкультурный, межцивилизационный диалог. ЮНЕСКО заявила, что уровень образованности в этой стране составляет 95%, что является прекрасным показателем. Развитие Азербайджана производит большое впечатление", - добавила она, сказав, что наша страна может быть примером для всего мира и с точки зрения связей между религиозными и этническими группами, их мирного совместного проживания на протяжении веков.

Р.Дати отметила, что каждый год приезжает в Азербайджан, и при каждом посещении этой страны открывает для себя новый Азербайджан, знакомится с прекрасными традициями.

"Азербайджан - это страна, имеющая действительно богатую культуру. Говорю это не как политик, а как человек, полюбивший эту страну всем сердцем. Азербайджанский народ на протяжении веков сохраняет эти ценности, гордится своей культурой, а политика государства направлена на позиционирование культуры как предмета национальной гордости", - подчеркнула она.

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