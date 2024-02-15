Посол США назвал 907-ю поправку незначительным фактором в отношениях между Баку и Вашингтоном

907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" США является частью закона, принятого 30 лет назад, и она является "незначительным фактором" в отношениях между Баку и Вашингтоном.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"30 лет назад я не работал на этой должности. Я не могу исправить это законодательство. Что я могу вам сказать, так это то, что каждый год, когда мы рассматриваем вопрос о том, следует ли обойти 907-ю поправку для предоставления определенных видов помощи в области безопасности. Но это все еще находится на рассмотрении. Должен также отметить, что 907-я поправка это не единственное, что мы можем сделать для сотрудничества с Азербайджаном. Я до сих пор не могу до конца понять, почему она стала невероятно важным. Но с точки зрения широкого спектра наших отношений и нашего взаимодействия с Азербайджаном во всех сферах, культурной, экономической и даже в некоторой степени сотрудничества в сфере безопасности, это незначителный фактор. Она ограничивает некоторые виды военной помощи. Я не знаю, нужна ли Азербайджану военная помощь США, подозреваю, что, скорее всего, нет", - скзаал он.

Посол отметил, что это вопрос, который необходимо тщательно рассмотреть в контексте приоритетов двух стран.

"И в этом году никакого решения по этому поводу не было принято. Но есть и другие направления, по которым мы можем сделать с Азербайджаном. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. Мы также поддерживаем территориальную целостность Армении. Территориальная целостность была нашим главным, руководящим принципом с самого начала", - заключил он.

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