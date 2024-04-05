В Азербайджане изменились нормы командировочных расходов

В Азербайджане изменены нормы командировочных расходов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

До настоящего времени дневная норма командировочных расходов составляла 90 манатов в городе Баку, 70 манатов - в городах Гянджа, Сумгайыт и Нахчыван, 65 манатов - в других городах республиканского подчинения, районных центрах, поселках городского типа и селах Азербайджана. Согласно изменению, командировочные расходы составят 125 манатов в городе Баку, 100 манатов - в городе Нахчыван, 95 манатов - в городах Гянджа и Сумгайыт, 90 манатов - в других городах, районных центрах, поселках городского типа и селах Азербайджана.

Если гостиничные расходы составляли 80 процентов от установленной дневной нормы командировочных расходов на территории Азербайджанской Республики, то, согласно изменению, этот показатель снизился до 70 процентов.

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