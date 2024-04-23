Отмечена годовщина создания ППП "Лачин"

В связи с первой годовщиной исторического события - создания пункта пропуска через государственную границу "Лачин", в аппарате, структурах и воинских частях Государственной пограничной службы Азербайджана был проведен ряд мероприятий.

Как сообщили Day.Az в ГПС, на мероприятиях, которые начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Было подчеркнуто, что 23 апреля прошлого года подразделениями Госпогранслужбы на суверенных территориях Азербайджана, в начале дороги Лачин-Ханкенди, был установлен пункт пропуска "Лачин" через государственную границу и поднят азербайджанский флаг, о чем было отрапортовано Президенту Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

На мероприятиях отмечалось, что глава государства дал высокую оценку этому историческому событию, сказав, что создание этого погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин - Ханкенди является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения ее территориальной целостности.

Было также отмечено, что в результате начала деятельности пункта пропуска через государственную границу "Лачин" были обеспечены задержание и передача следствию некоторых террористов, совершивших преступления в Ходжалы и на других находившихся под оккупацией территориях.

В завершение был показан фильм, посвященный годовщине создания пункта пропуска через государственную границу "Лачин".

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